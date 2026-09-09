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Rus Chatsjanov naar halve finale US Open na opgave Blockx

Sport
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 1:00
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NEW YORK (ANP) - Tennisser Karen Chatsjanov heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de halve finale van de US Open bereikt. De 30-jarige Rus versloeg in New York de Belg Alexander Blockx, die in de derde set opgaf wegens een blessure. Chatsjanov stond op dat moment twee sets voor: 6-2 7-5 3-2.
Chatsjanov stond eerder in 2022 in de halve finale. Toen moest hij de zege laten aan de Noor Casper Ruud. Ook op de Australian Open haalde hij een keer de halve finale, dat was in 2023. Op deze US Open schakelde Chatsjanov de als derde geplaatste Canadees Félix Auger-Aliassime uit.
Chatsjanov neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van de partij tussen de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev en Botic van de Zandschulp.
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