Lichaam vermiste Amerikaanse militair gevonden voor kust Marokko

Samenleving
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 2:32
TAN TAN (ANP/AFP/RTR) - Voor de kust van Marokko is dit weekend het lichaam gevonden van een van de twee Amerikaanse militairen die daar ruim een week geleden vermist raakten tijdens een militaire oefening. Reddingswerkers troffen het lichaam in zee bij Tan Tan in het zuiden van Marokko zaterdagochtend aan, vlak bij de plek waar het 27-jarige slachtoffer vermist raakte, meldden het Marokkaanse en Amerikaanse leger.
Het slachtoffer is geïdentificeerd als Kendrick Lamont Key Jr., eerste luitenant in het leger. De andere Amerikaanse militair wordt nog vermist. De twee namen deel aan de grootschalige oefening African Lion, waar meer dan 5000 militairen uit veertig landen aan meedoen.
Het gaat waarschijnlijk om een ongeluk. CBS News meldde dat de twee samen met een paar andere militairen de zonsondergang bij een klif gingen bekijken, toen een collega die niet kon zwemmen in zee belandde. Tijdens een poging de militair te redden, zouden twee Amerikaanse militairen vermist zijn geraakt, maar verdere details ontbreken.
