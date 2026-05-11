Pand voor asielzoekers Den Bosch beschadigd door explosief

door anp
maandag, 11 mei 2026 om 2:19
DEN BOSCH (ANP) - Bij het pand dat bedoeld is voor alleenstaande minderjarige asielzoekers aan de Beverspijken in Den Bosch is een vernieling aangericht met een explosief. De politie spreekt op X alleen van een explosie in de straat, maar het Brabants Dagblad en Omroep Brabant schrijven dat het om het gebouw gaat waar de asielopvang gepland was.
Volgens de politie heeft het explosief de nodige glasschade veroorzaakt. De zaak is in onderzoek.
Tegen de komst van het centrum zijn verschillende protesten geweest. Afgelopen woensdag werd onder meer snelweg A59 geblokkeerd. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over het centrum op de grens van Engelen en Den Bosch uit, schreef ze in een collegebrief die vrijdag werd gepubliceerd.
