ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Thaise oud-premier vrijgelaten uit gevangenis

Samenleving
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 3:08
anp110526006 1
BANGKOK (ANP/AFP/RTR) - De Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra is maandag vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis, melden verslaggevers buiten het gebouw. Shinawatra werd in september 2025 veroordeeld tot een jaar cel voor corruptie en machtsmisbruik tijdens zijn tijd als premier van 2001 tot 2006.
De 76-jarige oud-premier heeft een enkelband gekregen die hij de komende vier maanden moet dragen, meldt The Bangkok Post. Verder gelden de gebruikelijke voorwaarden voor vervroegde vrijlating.
De oud-politicus kreeg de gevangenisstraf nadat was vastgesteld dat hij in 2023 een eerdere straf onterecht in een ziekenhuis had uitgezeten in plaats van in een cel. Shinawatra werd in 2023 veroordeeld tot acht jaar voor corruptie en machtsmisbruik. Door gratie van de koning en een regeling voor oudere gevangenen kwam hij al na zes maanden vrij.
Het leger zette Shinawatra af in 2006. Hij verliet Thailand, maar keerde in 2023 na jaren van vrijwillige ballingschap terug. Hij geldt in Thailand nog steeds als invloedrijk.
loading

POPULAIR NIEUWS

c2

Rattenpis: waarom je nieuwe kleding eerst moet wassen

e1df3886-e9af-408f-8d8b-1a5b628c3706

Hoeveel houdt een Nederlander écht netto over? Vergelijking met Belg, Duitser en Fransman

216659526 m

Het menselijk hart kan zichzelf herstellen, blijkt uit nieuw onderzoek

mom-cat-has-thumbs-extra-adopted-kittens-050826-1-995a3c1c5ef240fd94b42060a8fb5f08

Moederpoes komt met één kitten bij asiel binnen en vertrekt als moeder van zeven

086e0a86960e39786e7bffb95049ddfa,483060f2

Amateur-ornitholoog Leo Schilperoord (70) uit Haren vermoedelijk 'patient nul'

note thanun 6m29 angoyo unsplash

Als trend niet verandert, heeft Japan in 2720 nog maar één kind

Loading