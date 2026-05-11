Thaise oud-premier vrijgelaten uit gevangenis

BANGKOK (ANP/AFP/RTR) - De Thaise oud-premier Thaksin Shinawatra is maandag vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis, melden verslaggevers buiten het gebouw. Shinawatra werd in september 2025 veroordeeld tot een jaar cel voor corruptie en machtsmisbruik tijdens zijn tijd als premier van 2001 tot 2006.

De 76-jarige oud-premier heeft een enkelband gekregen die hij de komende vier maanden moet dragen, meldt The Bangkok Post. Verder gelden de gebruikelijke voorwaarden voor vervroegde vrijlating.

De oud-politicus kreeg de gevangenisstraf nadat was vastgesteld dat hij in 2023 een eerdere straf onterecht in een ziekenhuis had uitgezeten in plaats van in een cel. Shinawatra werd in 2023 veroordeeld tot acht jaar voor corruptie en machtsmisbruik. Door gratie van de koning en een regeling voor oudere gevangenen kwam hij al na zes maanden vrij.

Het leger zette Shinawatra af in 2006. Hij verliet Thailand, maar keerde in 2023 na jaren van vrijwillige ballingschap terug. Hij geldt in Thailand nog steeds als invloedrijk.