Lichaam vermiste jongen (8) uit Steenwijk gevonden

STEENWIJK (ANP) - In Steenwijk is het lichaam gevonden van de 8-jarige jongen die sinds zaterdagavond vermist was. Dat meldt de politie.

De vondst werd gedaan in het water van het Steenwijkerdiep, op kleine afstand van het Chinese restaurant waar zaterdagavond ook al gezocht werd. Er is volgens de politie geen enkele reden om uit te gaan van een misdrijf.

Op zaterdag en zondag is met man en macht gezocht naar de jongen. Onder meer het Veteranen Search Team, vrijwilligers uit de omgeving en verschillende duikteams deden mee.