Schuifelen en gezelligheid door drukte op natuurijsbanen

WINTERSWIJK (ANP) - Op natuurijsbanen in Nederland wordt zondag druk geschaatst, blijkt uit een rondgang van het ANP. IJsbanen proberen zondag zo lang mogelijk open te blijven.

"Het is hartstikke druk", zegt ijsmeester Hendrik van Prooije vanuit Winterswijk. "We hebben het over honderden, zo niet al meer dan duizend mensen. Dit is een topdag." De baan opende om 09.00 uur. Na een eetpauze om 17.00 uur kan men nog van 19.00 tot 21.00 uur schaatsen.

In het Zuid-Hollandse Ammerstol is het op de schaatsbaan "gezellig druk", aldus een vertegenwoordiger van de ijsclub. Rond 12.00 uur was het even "zo druk dat het schuifelen werd".

Ook de ijsbaan in Nieuw-Buinen (Drenthe) trekt veel mensen, zegt Monique Wessels van de ijsvereniging. De baan blijft open zolang het ijs het toelaat. Maandag verwacht Wessels geen schaatspret meer. "Het gaat dooien en ijzelen vannacht." Van Prooije wil maandag liefst wel open. Dan zijn de scholen in Winterswijk uitgenodigd. "Afhankelijk van hoe hard het regent."