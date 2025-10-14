ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Lichamen Israëlische gijzelaars overgedragen aan Rode Kruis

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 21:51
anp141025179 1
GAZA-STAD (ANP/AFP) - De lichamen van vier Israëlische gijzelaars zijn overgedragen aan het Rode Kruis, meldt het Israëlische leger. Hamas maakte eerder op dinsdag aan de onderhandelaars bekend dat er "vier tot zes" lichamen zouden worden vrijgegeven.
Maandag droeg Hamas de eerste vier lichamen over, net als de twintig nog levende gijzelaars. Het is niet duidelijk wanneer de rest wordt vrijgegeven. Volgens Hamas kost het tijd om de lichamen allemaal te vinden.
Israël heeft de druk opgevoerd door de grensovergang bij Rafah voorlopig dicht te houden voor burgers en slechts beperkt hulp toe te laten op de Gazastrook. Dat zou het land zo willen houden tot Hamas alle lichamen van overleden gijzelaars heeft teruggegeven.
Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is het werk nog niet klaar en is de overdracht nodig om aan de tweede fase van de Gazadeal te kunnen beginnen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-539041918

Peiling: PVV verliest, D66, JA21 en GL-PvdA in de lift

shutterstock_2568682761

Paracetamol, ibuprofen en aspirine: verschillen, werking en risico’s

ANP-494521871 (1)

Werk jij ook vaak in de spookmodus? Dit doe je eraan

AA1OqAKx

Boze Trump: 'Waar is mijn haar?'

ANP-512579917

Wat je darmen met ADHD te maken hebben (en hoe je daar invloed op kunt hebben)

ANP-308125165 (1)

De grote beelden op Paaseiland konden lopen: zo zijn ze op hun plek gekomen

ANP-522669124

's Nachts wakker worden met een droge mond en nog vier aanwijzingen dat je te veel suiker eet

Loading