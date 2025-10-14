Lichamen Israëlische gijzelaars overgedragen aan Rode Kruis

GAZA-STAD (ANP/AFP) - De lichamen van vier Israëlische gijzelaars zijn overgedragen aan het Rode Kruis, meldt het Israëlische leger. Hamas maakte eerder op dinsdag aan de onderhandelaars bekend dat er "vier tot zes" lichamen zouden worden vrijgegeven.

Maandag droeg Hamas de eerste vier lichamen over, net als de twintig nog levende gijzelaars. Het is niet duidelijk wanneer de rest wordt vrijgegeven. Volgens Hamas kost het tijd om de lichamen allemaal te vinden.

Israël heeft de druk opgevoerd door de grensovergang bij Rafah voorlopig dicht te houden voor burgers en slechts beperkt hulp toe te laten op de Gazastrook. Dat zou het land zo willen houden tot Hamas alle lichamen van overleden gijzelaars heeft teruggegeven.

Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is het werk nog niet klaar en is de overdracht nodig om aan de tweede fase van de Gazadeal te kunnen beginnen.