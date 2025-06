Lichamen van vrouw en baby gevonden in stadspark Rome

ROME (ANP/DPA) - In een stadspark in Rome zijn een dode vrouw en baby gevonden. Het is nog niet bekend of het om moeder en dochter gaat. De Italiaanse politie doet nader onderzoek.

De lichamen werden gevonden in Villa Doria Pamphili, een populair park ten westen van de rivier de Tiber. Het is nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee sterfgevallen.

Het meisje werd eerst gevonden. Italiaanse media schrijven dat nog is geprobeerd de jonge baby te reanimeren. Haar lichaam vertoonde verwondingen. Agenten vonden daarna iets verderop een dode vrouw in een plastic zak. Ze was gekleed en had geen identiteitsbewijs bij zich.

De autopsies vinden dinsdag plaats. In het eerste onderzoek zijn geen steek- of schotwonden ontdekt. Beelden van bewakingscamera's in het park worden bekeken en er wordt navraag gedaan bij ziekenhuizen in de omgeving.