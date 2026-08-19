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Lidl roept chocoladepudding terug om bacterie

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 19:21
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DEN HAAG (ANP) - Supermarktketen Lidl waarschuwt voor een chocoladepudding met een bacterie die maag- en darmklachten kan veroorzaken. Het gaat om de Milbona High Protein Pudding Chocolate Flavour 200 gram met de houdbaarheidsdatum 14-09-2026. "Eet de pudding niet."
De pudding bevat de Bacillus cereus. Die kan ernstige gezondheidsrisico's vormen voor mensen met een lage weerstand, zoals zuigelingen, peuters, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem.
Klanten krijgen het volledige aankoopbedrag terug wanneer ze de pudding terugbrengen naar een Lidl-winkel.
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