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China beveelt JD.com om niet mee te werken aan onderzoek EU

Economie
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 19:11
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BEIJING (ANP/RTR) - China heeft internetbedrijf JD.com opgeroepen om niet mee te werken aan een onderzoek van de Europese Unie naar de overname van MediaMarkt en Saturn. Het Chinese JD.com wil het Duitse moederbedrijf van de elektronicawinkelketens overnemen voor 2,2 miljard euro. Brussel vreest oneerlijke staatssteun door China bij die aankoop en doet diepgaand onderzoek voordat er goedkeuring komt. Beijing noemt dit onderzoek nu "ongeoorloofd".
Het Chinese ministerie van Justitie stelt dat de Europese Commissie voor het onderzoek bij een Chinees onderdeel van JD.com informatie opvroeg die helemaal niet nodig zou zijn. Beijing stelt dat de dagelijkse EU-leiding daarmee haar bevoegdheden overtreedt.
De Commissie sprak eerder dit jaar van aanwijzingen dat JD.com staatssteun van China heeft gekregen die een oneerlijk concurrentievoordeel oplevert. Het Europese onderzoek moet uitwijzen of JD.com dankzij deze voordelen een hoog bod kon uitbrengen en zo het biedingsproces is verstoord.
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