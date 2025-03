Lidstaten verdeeld over EU-defensieplannen en financiering ervan

BRUSSEL (ANP) - Niet alle lidstaten vinden dat de Europese Unie haar defensie moet versterken en daar veel extra geld aan moet uitgeven. Zo ziet Spanje heel andere "uitdagingen" zei de Spaanse premier Pedro Sánchez voor de start van de EU-top van regeringsleiders, en volgens hem vinden ook andere zuidelijke landen dat. Ook over de manier waarop die investeringen moeten worden gefinancierd is geen eensgezindheid. De kans is klein dat de huidige (financierings)voorstellen van de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen sneuvelen, maar het zet de eensgezindheid en slagkracht wel onder druk.

De Baltische lidstaten vinden dat EU-landen die nog geen 2 procent van hun bruto binnenlands product (bbp) aan defensie besteden, eerst maar eens "hun huiswerk moeten doen", zei de Letse premier Evika Siliņa. Letland besteedt 3,65 procent van het bruto binnenlands product (bbp) aan defensie, zei ze. Zij steunt het voorstel van Von der Leyen om 800 miljard euro te investeren in defensie, via versoepeling van de EU-begrotingsregels (650 miljard) en leningen van de Commissie aan de lidstaten (150 miljard).

Nederland is tegen gezamenlijke leningen.