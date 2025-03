Dit is de goedkoopste vakantiebestemming van 2025 (en het is vrij dichtbij)

Soms wil je gewoon even een weekje weg zonder dat het al te veel kost. Daarom maakt het Britse Holiday Money Report van Post Office Travel Money ieder jaar de goedkoopste vakantiebestemming bekend. Dit jaar staat de Portugese Algarve op 1.

De Britten kijken naar wisselkoersen, kosten van restaurants, drankjes en toeristische attracties. Na de Algarve komt Kaapstad, dat vorig jaar nog op 1 stond. In de Algarve betaal je voor een koffie, bier, cola, glas wijn, fles water, zonnebrandcrème, insectenspray en een driegangendiner gemiddeld 70,14 euro. Daarmee is de Zuid-Portugese strandbestemming goedkoper dan Kaapstad waar je voor hetzelfde 71,20 euro betaalt. Op 3 staat gek genoeg Tokio met een gemiddelde prijs voor bovengenoemde van 75,36 euro. New York is met 199,71 euro het duurst, gevolgd door Hawaï (185,37 euro) en Nice (182,07 euro).

Dit zijn de tien goedkoopste bestemmingen:

1. Algarve, Portugal

2. Kaapstad, Zuid-Afrika

3. Tokio, Japan

4. Kuta, Bali

5. Delhi, India

6. Sunny Beach, Bulgarije

7. Hoi An, Vietnam

8. Praag, Tsjechië

9. Phuket, Thailand

10. Costa del Sol, Spanje