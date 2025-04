Lidstaten WHO bereiken principeakkoord over pandemieverdrag

GENÈVE (ANP/AFP) - Lidstaten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben na drie jaar overleg een principeakkoord bereikt over een pandemieverdrag. Een van de voorzitters van de onderhandelingsgroep heeft dat gezegd tegen persbureau AFP.

"We hebben een akkoord in principe en het definitieve akkoord zal nog goedgekeurd moeten worden door de verschillende lidstaten", zei Anne-Claire Amprou, tevens de Franse vertegenwoordiger bij de WHO. De organisatie heeft nog niet gereageerd.

De 194 lidstaten praten al drie jaar over een overeenkomst die de samenwerking voor en tijdens grote ziekte-uitbraken moet verbeteren, na fouten tijdens de coronapandemie. De Verenigde Staten doen niet meer mee aan het overleg, omdat de Amerikaanse president Donald Trump heeft besloten zijn land terug te trekken uit de organisatie.