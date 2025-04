Engie: groen gas nodig want warmtenet werkt niet voor veel huizen

AKERSLOOT (ANP) - Als het aan energiebedrijf Engie ligt, moet groen gas een belangrijk onderdeel zijn van de energietransitie. Een deel van de huishoudens kan niet aangesloten worden op warmtenetten of voorzien worden van warmtepompen, aldus Engie. Volgens Platform Groen Gas gaat het om 20 tot 40 procent van de huishoudens.

Engie somt veel voordelen op van groen gas: het kan een behoorlijk deel van de CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen vermijden, het vermindert de stikstofuitstoot en het kan een oplossing zijn voor het mestoverschot in Nederland. De onafhankelijke stichting Milieu Centraal bevestigt dat groen gas een betere keuze is dan aardgas of andere fossiele brandstoffen, maar ziet een minder belangrijke rol weggelegd. De stichting vindt de bijdrage van elektrificatie en waterstof belangrijker.

Directeur Robert Goevaers van Platform Groen Gas zegt dat het goed is dat groen gas nu al ingezet kan worden. "Voor waterstof moet je bestaande apparatuur ombouwen." Gasfornuizen, cv-ketels en industriële installaties die nu op aardgas draaien, werken ook op groen gas. Milieu Centraal zegt wel dat het gasnet aanpassingen nodig heeft om groen gas te vervoeren.

2 miljard kuub

Groen gas is gemaakt door groente-, fruit- en tuinafval en mest te vergisten. Bacteriën breken het restafval af, waardoor gasbellen van methaan en CO2 ontstaan.

De productie van groen gas moet in 2030 naar 2 miljard kuub, vindt de Nederlandse overheid. In 2023 verbruikte Nederland 30 miljard kuub aardgas. In hetzelfde jaar werd 280 miljoen kuub groen gas geproduceerd. "De productie moet dus steil omhoog", benadrukt Engie. Daarvoor moeten de regels worden aangepast, vindt het energiebedrijf.

Goevaers zegt dat een bijmengverplichting noodzakelijk is. Op die manier is groen gas verplicht een onderdeel van het gas dat geleverd wordt aan huishoudens. Nederland wilde deze bijmengverplichting al eerder doorvoeren, maar dat werd door EU-regels uitgesteld.