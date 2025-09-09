ECONOMIE
Lijsttrekker Struijs legt meer nadruk op veiligheid bij 50PLUS

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 11:47
anp090925082 1
DEN HAAG (ANP) - In het verkiezingsprogramma van 50PLUS is veiligheid een van de vier kernpunten. Daarin is "de hand te zien van lijsttrekker en oud-politiecoryfee Jan Struijs", aldus de ouderenpartij dinsdag. Struijs was jarenlang voorzitter van de Nederlandse Politiebond.
De partij wil meer blauw op straat, zwaardere straffen en meer aandacht voor digitale veiligheid. De drie andere zwaartepunten liggen bij verbetering van de pensioenen, meer woningbouw voor ouderen en betaalbare zorg. Dat zijn bekende thema's van de partij die een geschiedenis kent van interne ruzies.
De plannen moeten worden betaald door onder meer miljarden aan "fraude, verspilling en ondoelmatigheden" op te sporen.
In 2021 werd de partij voor het laatst in de Tweede Kamer gekozen, maar het enige Kamerlid Liane den Haan splitste zich al snel af en nam de zetel mee. In de peilingen wordt 50PLUS niet meegenomen.
