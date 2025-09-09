ECONOMIE
Premier Nepal stapt op wegens aanhoudende onrust

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 11:22
KATHMANDU (ANP/RTR/DPA) - De Nepalese premier Khadga Prasad Sharma Oli is per direct opgestapt wegens de aanhoudende onrust in zijn land. Maandag vielen negentien doden en honderden gewonden bij betogingen van vooral jongeren tegen een verbod op bepaalde sociale media en corruptie.
Dinsdag gingen boze Nepalezen opnieuw de straat op en beschadigden onder meer kantoren van politieke partijen. De internationale luchthaven in de hoofdstad Kathmandu is wegens de onrust gesloten.
Oli's aftreden volgt nadat zijn regering een verbod op Facebook, YouTube, X en 23 andere sociale media had opgeheven. De politicus schrijft in een brief aan de president dat met zijn aftreden "stappen kunnen worden gezet naar een politieke oplossing en het oplossen van de problemen".
De protesten werden aangewakkerd door het verbod, dat vrijdag inging, maar de regering lag al langer onder vuur vanwege beschuldigingen van corruptie en vriendjespolitiek.
