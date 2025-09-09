ECONOMIE
VN vragen om miljoenen om Afghanen te helpen na aardbeving

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 september 2025 om 11:56
anp090925085 1
GENÈVE (ANP) - De Verenigde Naties vragen om bijna 140 miljoen dollar (119 miljoen euro) voor hulpverlening na de recente aardbeving in Afghanistan. Daarmee moeten de honderdduizenden mensen worden geholpen die zijn getroffen door het natuurgeweld.
Humanitair Coördinator Indrika Ratwatte riep de internationale gemeenschap op solidariteit te tonen met de Afghaanse bevolking. "Met de winter in aantocht zijn we verwikkeld in een race tegen de klok om getroffen gemeenschappen te ondersteunen met het absolute minimum."
De zware aardbeving van 31 augustus heeft volgens de Afghaanse autoriteiten zeker 2200 levens gekost. Duizenden mensen raakten gewond en er zijn grootschalige verwoestingen aangericht.
Afghanistan zit internationaal in een isolement sinds de fundamentalistische Taliban er in 2021 de macht overnamen. De VN zegt met partnerorganisaties te proberen inwoners te helpen in zwaargetroffen gebieden. Er worden bijvoorbeeld maaltijden, tenten en dekens verspreid.
