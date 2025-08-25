Lil Nas X ontkent schuld in zaak aanvallen van politieagenten

LOS ANGELES (ANP) - De Amerikaanse rapper Lil Nas X heeft de vier aanklachten tegen hem ontkend. Hij wordt ervan verdacht dat hij vorige week agenten heeft aangevallen nadat hij in zijn ondergoed door de straten van Los Angeles was gedwaald.

De 26-jarige artiest zou zich ook hebben verzet bij zijn arrestatie. De rechter stelde een borgsom van 75.000 dollar vast en bepaalde dat de rapper bijeenkomsten van Narcotics Anonymous moet bijwonen, een afkickprogramma voor verslaafden. De politie vermoedde dat Lil Nas X ten tijde van het incident drugs had gebruikt. Zijn advocaat ontkende dat.

Lil Nas X is onder meer bekend van zijn hit Old Town Road, waarmee hij twee Grammy's won. Zijn debuutalbum Montero verscheen in 2021. In maart bracht hij nog een ep uit, Days Before Dreamboy.