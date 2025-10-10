ECONOMIE
Linkse activist Van der Linde klaagt Europol aan

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 22:16
LUXEMBURG (ANP) - De linkse activist Frank van der Linde daagt Europol voor de rechter. Hij eist bij het Hof van Justitie van de Europese Unie "vergoeding van zijn schade" door het schenden van zijn rechten.
Volgens zijn advocaten heeft de Nederlandse politie in 2018 aan Europol gegevens van Van der Linde doorgegeven, waaronder dat hij in verband werd gebracht met terrorisme. "Ondanks het feit dat er evident geen enkele relatie was met terrorisme of andere ernstige misdrijven", zegt advocatenkantoor Prakken d'Oliveira.
Europol stelde de gegevens van de activist beschikbaar aan andere politiediensten. "Naast de onrechtmatige associatie met terrorisme verwerkte Europol ook gevoelige informatie over zijn politieke opvattingen en gezondheid", aldus zijn advocaten.
Van der Linde kwam erachter dat Europol gegevens van hem had en vroeg tevergeefs om inzage. De Europese privacywaakhond EDPS tikte Europol in 2022 op de vingers, ook omdat de dienst had geprobeerd zijn informatie na het inzageverzoek te verwijderen.
