Flinke verliezen op Wall Street na bericht Trump over China

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met flinke minnen gesloten. Beleggers schrokken van een bericht van de Amerikaanse president Donald Trump op Truth Social. Hij zei onder meer dat de Verenigde Staten overwegen de importheffingen op Chinese producten fors te verhogen. Daarmee heeft hij de handelsspanningen tussen de twee grootste economieën ter wereld vergroot.

Ook zei Trump "geen reden" meer te hebben om de Chinese president Xi Jinping over enkele weken te ontmoeten tijdens de APEC-top in Zuid-Korea voor handelsbesprekingen. De aanleiding voor zijn uitspraken was de aankondiging van strengere exportcontroles voor zeldzame aardmetalen door China donderdag. Die zijn belangrijk voor allerlei technologische toepassingen.

De Dow-Jonesindex sloot 1,9 procent lager tot 45.479,60 punten. De breed samengestelde S&P 500-index zakte 2,7 procent naar 6552,51 punten, de grootste daling op een dag sinds april. Techgraadmeter Nasdaq verloor 3,6 procent op 22.204,43 punten.

Oplopende handelsspanningen

De bitcoin had flink last van de oplopende handelsspanningen. De koers van de bitcoin zakte 3,7 procent naar zo'n 116.700 dollar. Cryptobeurs Coinbase verloor 7,8 procent.

Levi Strauss (min 12,6 procent) presteerde het afgelopen kwartaal beter dan verwacht. De winstverwachtingen van de producent van spijkerbroeken en andere kleding voor het hele jaar en het vierde kwartaal vielen minder goed.

Onderzoek overname Israëlisch bedrijf Autotalks

Qualcomm verloor 7,3 procent. De Chinese mededingingsautoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar de overname van het Israëlische bedrijf Autotalks door het chipbedrijf. Volgens China zijn daarbij mogelijk kartelregels geschonden.

Verder keken beleggers naar voorlopige cijfers over het consumentenvertrouwen in oktober in de VS van de Universiteit van Michigan. De index daalde licht met 0,1 punt, van 55,1 in september naar 55 in oktober. Dat is hoger dan kenners volgens persbureau Bloomberg hadden verwacht.

Olieprijzen zakten

Ook keken beleggers alvast uit naar volgende week. Dan gaat het cijferseizoen echt van start. Onder meer de grote Amerikaanse banken, vermogensbeheerder BlackRock en creditcardmaatschappij American Express komen met kwartaalresultaten.

De olieprijzen zakten verder na de opmerkingen van Trump. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 4,3 procent tot 58,87 dollar. Brentolie werd 3,9 procent goedkoper op 62,71 dollar per vat. Donderdag zakten beide prijzen al bijna 2 procent. De euro was vrijdag 1,1610 dollar waard, tegen 1,1564 dollar een dag eerder.