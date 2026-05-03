Linkse Mélenchon opnieuw kandidaat voor Frans presidentschap

PARIJS (ANP) - Jean-Luc Mélenchon, het kopstuk van de uiterst linkse partij La France Insoumise (LFI), zal zich kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar. "Ja, ik ben kandidaat," vertelde Mélenchon aan televisiezender TF1.

De 74-jarige Mélenchon is al decennialang een vaste waarde binnen de Franse linkerflank en bekleedde in eerdere regeringen ministersposten, destijds als lid van de Socialistische Partij.

Hij was ook presidentskandidaat in 2012, 2017 en 2022. Bij die laatste verkiezing eindigde hij op de derde plaats, achter de uiterst rechtse leider Marine Le Pen en president Emmanuel Macron.