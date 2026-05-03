ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Merz rekent voorlopig niet op levering Amerikaanse Tomahawks

Samenleving
door anp
zondag, 03 mei 2026 om 21:38
anp030526127 1
BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz acht het momenteel onwaarschijnlijk dat de Verenigde Staten Duitsland zullen voorzien van de Tomahawk-kruisraketten die de toenmalige president Joe Biden in 2024 toezegde.
"Zoals ik het op dit moment zie is er nauwelijks enige mogelijkheid dat de VS wapensystemen van dit type zullen leveren," zei Merz tegen de publieke omroep ARD. "Als ik me niet vergis, hebben de Amerikanen er op dit moment zelf niet genoeg van."
De kwestie is al maanden onderwerp van gesprek, volgens Merz "tot dusver zonder enige toezegging van de VS".
Donald Trump
Tijdens de NAVO-top van twee jaar geleden beloofde Biden dat tegen 2026 voor het eerst sinds de Koude Oorlog middellangeafstandswapens met conventionele kernkoppen in Duitsland zouden worden gestationeerd. Biden had het over onder meer Tomahawk-kruisraketten met een bereik tot 2500 kilometer en SM-6-raketten.
President Donald Trump heeft Bidens belofte nooit publiekelijk onderschreven, maar ook niet ingetrokken.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 431378453

Hoe lang kan een hond zijn plas ophouden? ’Lang wachten met uitlaten is dierenmishandeling’

anp 530758418

Wat is het verschil tussen een mobiele airco en een aircooler, en wat is de slimste keuze?

generated-image (3)

Droomland Portugal: Waarom duizenden emigreren en de realiteit soms tegenvalt

25106248 l normal none

Je handdoek is vermoedelijk smerig

190444383_m

Topeconoom Gary Shilling waarschuwt voor recessie en beurscrash

290103271_l

Wat een toponderhandelaar ons leert over ruziemaken in relaties

Loading