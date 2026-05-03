Merz rekent voorlopig niet op levering Amerikaanse Tomahawks

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Friedrich Merz acht het momenteel onwaarschijnlijk dat de Verenigde Staten Duitsland zullen voorzien van de Tomahawk-kruisraketten die de toenmalige president Joe Biden in 2024 toezegde.

"Zoals ik het op dit moment zie is er nauwelijks enige mogelijkheid dat de VS wapensystemen van dit type zullen leveren," zei Merz tegen de publieke omroep ARD. "Als ik me niet vergis, hebben de Amerikanen er op dit moment zelf niet genoeg van."

De kwestie is al maanden onderwerp van gesprek, volgens Merz "tot dusver zonder enige toezegging van de VS".

Tijdens de NAVO-top van twee jaar geleden beloofde Biden dat tegen 2026 voor het eerst sinds de Koude Oorlog middellangeafstandswapens met conventionele kernkoppen in Duitsland zouden worden gestationeerd. Biden had het over onder meer Tomahawk-kruisraketten met een bereik tot 2500 kilometer en SM-6-raketten.

President Donald Trump heeft Bidens belofte nooit publiekelijk onderschreven, maar ook niet ingetrokken.