Linkse oppositie wil alle onderwijsbezuinigingen schrappen

DEN HAAG (ANP) - De oppositiepartijen GroenLinks-PvdA, SP, Partij voor de Dieren, Volt en DENK doen een voorstel om de voorgenomen onderwijsbezuinigingen van circa 2 miljard euro volledig te schrappen. Ze willen het hiervoor benodigde geld ophalen bij andere ministeries, onder meer met maatregelen tegen belastingontwijking bij grote bedrijven.

Door het voorstel wordt het voor onderwijsminister Eppo Bruins nog moeilijker om zijn begroting door de Eerste Kamer te krijgen. Dat werd zaterdag al duidelijk, toen de ongebruikelijke combinatie van D66, CDA en JA21 met een plan kwam om 1,3 miljard euro van de onderwijsbezuinigingen terug te draaien. De ChristenUnie heeft zich inmiddels aangesloten bij dit verbond.

De coalitie van PVV, VVD, NSC en BBB heeft geen meerderheid in de Eerste Kamer. Bruins heeft de steun nodig van een partij uit een van de twee bovengenoemde blokken oppositiepartijen om zijn begroting goedgekeurd te krijgen in de senaat. Dinsdag gaat de Tweede Kamer in debat over zijn begroting.