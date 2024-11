Universiteit denkt na over lezing Khatib in Wageningen

WAGENINGEN (ANP) - De pro-Palestijnse activist Mohammed Khatib geeft vrijdag mogelijk een toespraak in Wageningen. Het is niet duidelijk of hij daarvoor naar de Gelderse studentenstad komt of dat hij een speech houdt via een liveverbinding. In oktober zou hij spreken op de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het kabinet legde hem toen een inreisverbod op.

De bijeenkomst in Wageningen wordt georganiseerd door een groep studenten en docenten, die zich hebben verenigd onder de naam Wageningen Student Encampment. De universiteit heeft een aankondiging gekregen en probeert in contact te komen met de organisatoren, maar volgens een woordvoerder is dat nog niet gelukt. "We hebben vrijheid van meningsuiting, vrijheid van wetenschap en het demonstratierecht hoog in het vaandel staan. Maar haatzaaien en discriminatie zijn niet toegestaan. We proberen een beeld te krijgen van de bijeenkomst, en het is nog te vroeg om nu iets te besluiten", aldus de woordvoerder.