Gemeente Arnhem 'geraakt' door nieuw monument Even tot hier

ARNHEM (ANP) - De gemeente Arnhem is "diep geraakt" door het "prachtige gebaar" van het NPO-programma Even tot hier dat een nieuwe plaquette voor het monument bij de John Frostbrug heeft geregeld. Dat laat wethouder Bob Roelofs van de gemeente zondag weten aan het ANP. De plaquette die op het monument zat, verdween een week geleden.

Even Tot Hier toonde zaterdagavond de onthulling van een nieuwe plaquette die het team, onder leiding van cabaretiers Niels van der Laan en Jeroen Woe, had geproduceerd. Bij de onthulling waren onder meer kinderen van soldaten die meevochten in de Slag bij Arnhem aanwezig, net als wethouder Roelofs en acteur Peter Faber. Faber speelde in de film A Bridge Too Far, over de Slag bij Arnhem. Caroline Frost, de dochter van John, was virtueel aanwezig bij de onthulling, die vrijdag al plaatsvond.

De gemeente werd eerder deze week door Even tot hier benaderd. "De makers voelden haarscherp aan hoe deze brug, dit monument en de herinnering aan de Slag om Arnhem nog leeft in de stad", aldus Roelofs. "Het is een prachtig gebaar dat het monument op deze korte termijn een nieuwe plaquette heeft gekregen. Deze plek is voor Arnhem heilige grond."

Britse kolonel John Frost

De nieuwe gedenkplaat bestaat uit een foto van John Frost. De afbeelding is opgebouwd uit foto's van de honderden soldaten die naast de Britse luitenant-kolonel streden in september 1944. De brug over de Rijn is vernoemd naar de Britse luitenant-kolonel die probeerde de brug in handen te houden tijdens de Slag om Arnhem.

Deze strijd maakte deel uit van Operatie Market Garden. De geallieerden wilden bruggen in Nederland in handen krijgen om zo door te kunnen stoten naar Duitsland. Maar door grote Duitse tegenstand moesten de soldaten zich in Arnhem terugtrekken. Deze tegenslag zorgde ervoor dat een deel van Nederland nog maanden bezet bleef. De oude plaquette werd in 1978 op het monument geschroefd. De gemeente heeft aangifte gedaan van de diefstal.