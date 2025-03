Loco-burgemeester wil 'fatsoenlijk gesprek' over azc Berlicum

SINT-MICHIELSGESTEL (ANP) - Locoburgemeester Peter Raaijmakers van Sint-Michielsgestel roept inwoners op om op een fatsoenlijke en respectvolle manier met elkaar en met het college van burgemeester en wethouders te praten. De locoburgemeester doet dit nadat onrust was ontstaan over een opvang voor asielzoekers die moet komen in Berlicum, dat onder Sint-Michielsgestel valt.

Donderdagavond vond bij het gemeentehuis een protest plaats, waaraan honderden mensen deelnamen. Daarbij werden onder meer eieren naar het gemeentehuis gegooid. Een persoon werd aangehouden. Later op de avond werden bij de locatie voor de beoogde opvang, aan de Runweg in Berlicum, autobanden in brand gestoken. Vrijdagochtend bleken er daarnaast aan het hek van de locatie afgehakte varkenspoten te hangen. Het azc in Berlicum moet driehonderd opvangplekken krijgen.