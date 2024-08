Loekasjenko meldt neerhalen van 'doelen' in luchtruim Belarus

MINSK (ANP/RTR) - De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko meldt dat de Belarussische luchtverdediging verschillende doelen in het eigen luchtruim heeft neergehaald. Het gaat volgens hem vermoedelijk om drones uit Oekraïne.

Volgens Loekasjenko ging het om "ongeveer een dozijn" doelen in de aan Rusland grenzende regio Mogilev. "Om 19.04 uur op een hoogte van 1,5 kilometer en over een afstand van 6,5 kilometer, heeft de luchtverdediging verschillende doelen boven het grondgebied van Belarus vernietigd. Gedurende de nacht en deze ochtend is een zoektocht gaande naar wat is vernietigd," zei Loekasjenko in een video die gedeeld is door staatspersbureau Belta.

De president voegde eraan toe dat andere doelen "overgedragen" zijn aan Rusland en later zijn vernietigd in de buurt van de Russische stad Jaroslavl. In de gelijknamige regio zijn zes drones onderschept, meldde het Russische ministerie van Defensie eerder op zaterdag. Oekraïne heeft vooralsnog niet gereageerd.