VN-rapporteur beschuldigt Israël van genocide na aanval op school

De VN-rapporteur voor de bezette Palestijnse gebieden, Francesca Albanese, heeft Israël na een aanval op een school in de Gazastrook beschuldigd van genocide. "Mogen de Palestijnen ons vergeven voor ons collectieve onvermogen om hen te beschermen, en daarbij de meest basale betekenis van de internationale wetgeving te respecteren", schrijft Albanese op X.

"Gaza: In het grootste en schandaligste concentratiekamp van de 21e eeuw, pleegt Israël genocide op de Palestijnen, één wijk per keer, één ziekenhuis per keer, één school per keer, één vluchtelingenkamp per keer, één 'veilige zone' per keer. Met Amerikaanse en Europese wapens. En onder onverschilligheid van alle 'beschaafde landen'."

Albanese publiceerde in maart al een rapport waarin ze stelde dat er "redelijke gronden" waren om aan te nemen dat Israël bezig is met een genocide in Gaza. Ze riep toen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. In de dagen daarna ontving Albanese naar eigen zeggen bedreigingen.

Bij de aanval op de school kwamen volgens Hamas 93 mensen om die zich daar schuilhielden. Volgens Israël zaten er zo'n twintig strijders van Hamas en Islamitische Jihad in het gebouw dat is beschoten.