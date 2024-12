Logeerwoningen beschikbaar voor gedupeerden Tarwekamp

DEN HAAG (ANP) - In Den Haag zijn vanaf vrijdag logeerwoningen beschikbaar voor mensen die door de explosies en brand aan de Tarwekamp gedupeerd zijn. Volgens de gemeente hebben veertien huishoudens gezegd dat ze een woning nodig hebben. Het gaat om logeerwoningen in de wijk Mariahoeve, waar ook de Tarwekamp is.

De huizen zijn beschikbaar gesteld door woningcorporatie Staedion. Die heeft woningen beschikbaar omdat de corporatie renovaties op de planning heeft staan, waardoor huurders tijdelijk hun huis uit moeten. De getroffen huishoudens kunnen er tot 15 januari blijven.

De getroffen huizen aan de Tarwekamp zijn particulier bezit, en dus niet van de Haagse woningcorporaties. De komende weken spreken de gedupeerde bewoners, de gemeente en de woningcorporaties verder. Het gaat dan ook over vervangende huisvesting voor op de langere termijn.

"Per huishouden zal goed worden bekeken wat nodig is", zegt burgemeester Jan van Zanen van Den Haag. "Van groot belang is dat getroffenen zelf de regie weer krijgen en nemen over hun leven. Maar we laten niemand los voordat hij of zij weer op eigen benen kan staan."