Lokale media: dertig bommen op woning Khamenei gegooid

TEHERAN (ANP/AFP) - Als onderdeel van de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran zijn dertig bommen op het wooncomplex van de Iraanse ayatollah Ali Khamenei gegooid. Dat zegt Amit Segal, een vertrouweling van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, tegen de Israëlische omroep Channel 12. Het lot van Khamenei is nog altijd niet duidelijk.

Volgens Segal zou de ayatollah zich op het moment van het bombardement "ondergronds" hebben bevonden, "maar niet in zijn eigen bunker". Het is niet bekend op welke informatie de vertrouweling van Netanyahu zich baseert.

Uit satellietbeelden die Al Jazeera en The Times of Israel zaterdag publiceerden, is te zien dat op het terrein van de woning van Khamenei meerdere gebouwen zijn verwoest. Israël had eerder bevestigd dat de opperste leider van Iran een van de doelwitten was geweest van de aanval.

Het is niet duidelijk waar Khamenei zich bevindt en of hij nog leeft.