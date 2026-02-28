ECONOMIE
KLM-vlucht van Dubai naar Nederland gaat ook zondag niet door

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 19:51
DUBAI (ANP) - Door de situatie in het Midden-Oosten vliegt KLM ook zondag niet van Dubai naar Nederland, laat de luchtvaartmaatschappij weten. De vlucht werd zaterdag al afgelast vanwege de aanvallen op Iran.
Passagiers krijgen voor de nacht van zaterdag op zondag een hotelovernachting aangeboden en dus ook voor zondag op maandag. Wanneer mensen wel kunnen vliegen, is niet duidelijk. "We blijven de situatie monitoren", zegt een woordvoerster.
Een vlucht van Amsterdam naar Riyad en Dammam van zondag gaat ook niet door. Passagiers zijn geïnformeerd en zodra het mogelijk is, kunnen zij een andere vlucht nemen, aldus KLM. Voor zondagavond staat er een vlucht gepland van Nederland naar Dubai, maar of die door kan gaan, wordt later nog besloten.
KLM vliegt op dit moment niet door het luchtruim van Iran, Irak en Israël en niet over meerdere landen in de Golfregio.
