Londen en Parijs: Libanon moet onderdeel zijn van wapenstilstand

door anp
donderdag, 09 april 2026 om 9:53
LONDEN/PARIJS (ANP/AFP/RTR) - De Britse en Franse ministers van Buitenlandse Zaken, Yvette Cooper en Jean-Noël Barrot, hebben de hevige Israëlische aanvallen op Libanon uiterst schadelijk en onaanvaardbaar genoemd. Cooper zei dat het wapenstilstandsakkoord dat Iran met de VS en Israël heeft gesloten, ook moet gelden voor Libanon.
Haar Franse collega Barrot zei dat de Israëlische aanvallen "extra onaanvaardbaar zijn, omdat ze het wapenstilstandakkoord ondermijnen". Beide bewindslieden willen een onmiddellijk einde aan de Israëlische aanvallen op het buurland Libanon.
Volgens Cooper moet het akkoord uitgebreid worden met Libanon. "We zien de humanitaire gevolgen en de enorme ontheemding van mensen in Libanon." Iran en bemiddelaar Pakistan stellen dat Libanon al onderdeel is van de overeenkomst voor een bestand van twee weken. Een Iraanse delegatie gaat donderdag naar Pakistan om hierover te praten. Volgens Iran is er zonder Libanon geen wapenstilstand mogelijk.
POPULAIR NIEUWS

Het gaat niet goed met boer Geert uit Boer Zoekt Vrouw: "Kan alleen ja of nee knikken"

images

Je kunt het bijna ruiken: Trump’s presidentschap kraakt aan alle kanten

19Mag-Finasteride-superJumbo

'Ozempic voor kaalheid' verandert de manier waarop mannen naar zichzelf kijken

generated-image (11)

Na een burn-out kiezen veel mensen voor dit soort werk om hun leven weer op te bouwen (en het werkt!)

exporteren

„Helemaal niet waar”: Ten Damme zet advocaat Ali B publiekelijk recht

Scherm­afbeelding 2026-04-08 om 06.26.55

Ex dwong Joke tot 250 tatoeages – van de rechter mag dat

