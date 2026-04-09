Een geloofsritueel dat symbool staat voor nieuw leven, eindigde in een dodelijk drama. In de Verenigde Staten staat een vrouwelijke dominee terecht voor doodslag, nadat een 37-jarige man verdronk tijdens een doopceremonie in een rivier. Justitie stelt dat zij roekeloos handelde door de man onder gevaarlijke omstandigheden volledig onder te dompelen, terwijl de stroming sterk was en er geen veiligheidsmaatregelen waren.

“Want door de doop heeft Hij ons een nieuw leven gegeven, een betere geboorte dan die op aarde, en ons erfgenamen van de hemel gemaakt"

Volgens de aanklacht negeerde de predikante waarschuwingen van omstanders over het waterpeil en het risico op onderkoeling. De man verdween korte tijd later onder water en werd pas kilometers verderop levenloos gevonden. De zaak legt een pijnlijke spanning bloot tussen religieuze vrijheid en de verantwoordelijkheid van religieuze leiders om elementaire veiligheidsregels te respecteren.

Kerkgemeenschappen in de regio zijn intussen geschokt en verdeeld. Sommigen spreken van een tragisch ongeluk dat gecriminaliseerd wordt, anderen vinden dat de dominee zich als geestelijk én praktisch verantwoordelijke niet kan verschuilen achter het geloof. De uitkomst van het proces kan grote gevolgen hebben voor hoe risicovolle religieuze rituelen juridisch worden beoordeeld – ook buiten de VS.