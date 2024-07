Loods van golfclub in Bosch en Duin afgebrand

BOSCH EN DUIN (ANP) - Een loods op het terrein van de golfclub De Pan in Bosch en Duin (Utrecht) is zondag afgebrand. De brand was in de loop van de middag onder controle, meldt de brandweer.

De brand brak uit in de werktuigenloods, waarin machines stonden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Met meerdere blusvoertuigen en watertankers is voorkomen dat het vuur oversloeg naar een andere loods met gasflessen. In de omgeving was een grote rookwolk te zien.

Golfers kunnen inmiddels weer gebruikmaken van het terrein. Volgens de brandweer is er "geen belemmering meer".