LTO Noord roept op tot binnen perken houden wolvenpopulatie

DWINGELOO (ANP) - Landbouworganisatie LTO Noord vindt dat het aantal wolven in Nederland te snel toeneemt en dat regulering van de populatie hard nodig is. "Per gebied moeten we kijken of er niet te veel wolven zijn en als dat wel het geval is zou afschot mogelijk moeten zijn", zegt Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord.

Bruins noemt het "heel triest" dat het aantal aanvallen van wolven op vee en andere dieren blijft toenemen. De eerste zes maanden van 2024 zijn 360 aanvallen op dieren geregistreerd, tegen 399 in heel vorig jaar, blijkt uit een ANP-analyse op basis van gegevens van BIJ12. Deze organisatie handelt voor de provincies wolvenzaken af.

"Elke dag zie ik beelden voorbijkomen van vee dat door wolven is mishandeld. Het gaat niet alleen om schapen, ook runderen en paarden worden door wolven aangevallen." Bruins zegt dat hij zich "ontzettend boos" maakt over berichten dat veehouders en hobbyboeren meer rasters moeten plaatsen en andere maatregelen moeten nemen om hun dieren te beschermen.

Hekken

"Dat er meer dieren worden aangevallen is een rechtstreeks gevolg van de toename van het aantal wolven in Nederland. Het gaat heel hard. Op een gegeven moment is de grens bereikt. Nederland is heel dichtbevolkt en we hebben geen uitgestrekte natuurgebieden", zegt Bruins. "We moeten niet te lang wachten met reguleren, want dan is het te laat. Kijk maar naar de rivierkreeftenplaag. Daarover wordt ook gezegd dat we het probleem eerder hadden moeten aanpakken."

Wolvenexpert Dick Klees denkt niet dat door het reguleren van de wolvenpopulatie kan worden voorkomen dat wolven veel slachtoffers onder vee maken. Klees zegt dat het vaak individuele wolven zijn die met name schapen aanvallen. "Die schapen staan in een afgesloten weiland en kunnen dus niet vluchten. Een wolf wordt daardoor getriggerd en blijft schapen doden." Klees stelt dat schapen en andere dieren goed beschermd kunnen worden met wolfwerende hekken en dat je wolven kunt afleren over die rasters te klimmen of eronder door te kruipen. "Dat kan je doen door de omheiningen onder stroom te zetten."