HILVERSUM (ANP) - Ger Koopmans, voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO, wil dat het kabinet blijft zitten, zodat er een eind kan komen aan de rechtsonzekerheid van boeren in Nederland. Dat zei hij tijdens een uitzending van talkshow Pauw en De Wit.

Koopmans deed met veertig organisaties een oproep aan het kabinet om te blijven zitten en samen te werken aan oplossingen voor het land. Volgens Koopmans hebben leden van LTO "enorm veel last van de rechtsonzekerheid, al sinds 2019." De val van nog een kabinet zou die periode weer verlengen.

Weer een jaar met verkiezingen, met ook nog statenverkiezingen, noemt hij "gewoon heel onverstandig. Ik ben nu 2,5 jaar voorzitter en heb al drie ministers voor mij gehad. Dat is niet goed."

Zijn oproep aan de politiek: een klein beetje matigen in hun wensen. "In een verdeeld land als Nederland kun je de hele dag het uiterste uit de kan willen halen, maar dan krijg je de deksel op de neus. Dat hebben we nu weer meegemaakt"