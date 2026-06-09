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Luchtalarm blijft, Defensie betaalt mee aan nieuw netwerk

Samenleving
door anp
dinsdag, 09 juni 2026 om 18:18
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DEN HAAG (ANP) - Het luchtalarm blijft bestaan. Er komt een nieuw sirenenetwerk in samenwerking met Defensie. Dat meldt justitieminister David van Weel (VVD) op X.
Het systeem dreigde te moeten verdwijnen per 2028, omdat er geen geld meer was voor een nieuw systeem. Een meerderheid van de Kamer wilde dat het luchtalarm bleef bestaan. Van Weel zegt nu dat het "belangrijk is dat de overheid op tijd en op meerdere manieren kan waarschuwen." Het luchtalarm blijft naast het NL-Alert bestaan als mogelijkheid om snel veel mensen te waarschuwen.
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