Luchtalarm en explosies in Bahrein, waar Amerikaanse basis is

MANAMA (ANP/AFP/RTR) - In Bahrein is het luchtalarm afgegaan en zijn ontploffingen gehoord. De Golfstaat ligt ongeveer 230 kilometer van de Iraanse kust en huisvest een grote Amerikaanse marinebasis. Die heeft bevestigd dat er een raketaanval op het complex is uitgevoerd.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Bahrein heeft iedereen opgeroepen een veilig heenkomen te zoeken vanwege de dreiging van raketaanvallen.

De VS hebben meerdere bases in de Golfregio. Zo zou er ook een basis van de VS in Koeweit doelwit zijn geweest, afgaande op gemelde explosies daar. Qatar heeft een Iraanse raket neergehaald. Ook in dat land is een grote Amerikaanse luchtmachtbasis.

In Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten zijn naar verluidt ook explosies gehoord. Ten zuiden van de stad is een luchtmachtbasis waar ook een Amerikaans luchtmachtonderdeel gebruik van maakt.