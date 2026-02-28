ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Luchtalarm en explosies in Bahrein, waar Amerikaanse basis is

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 10:41
anp280226084 1
MANAMA (ANP/AFP/RTR) - In Bahrein is het luchtalarm afgegaan en zijn ontploffingen gehoord. De Golfstaat ligt ongeveer 230 kilometer van de Iraanse kust en huisvest een grote Amerikaanse marinebasis. Die heeft bevestigd dat er een raketaanval op het complex is uitgevoerd.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Bahrein heeft iedereen opgeroepen een veilig heenkomen te zoeken vanwege de dreiging van raketaanvallen.
De VS hebben meerdere bases in de Golfregio. Zo zou er ook een basis van de VS in Koeweit doelwit zijn geweest, afgaande op gemelde explosies daar. Qatar heeft een Iraanse raket neergehaald. Ook in dat land is een grote Amerikaanse luchtmachtbasis.
In Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten zijn naar verluidt ook explosies gehoord. Ten zuiden van de stad is een luchtmachtbasis waar ook een Amerikaans luchtmachtonderdeel gebruik van maakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-512968528

De grootste misverstanden over sterven: "De dood is vaak veel rustiger dan we denken"

167977607_m

7 kenmerken van mentaal sterke mensen

ANP-503074979

Een pistool is natuurlijk verboden, maar deze voorwerpen mogen ook niet altijd in je auto liggen

anp270226095 1

Hypotheekrente daalt zeven weken op rij

ANP-551901202

Minister Vijlbrief vond deze seksistische grap op Instagram achteraf 'niet zo smaakvol'

Most-Visited-Websites-of-2026_WEB

Ranglijst: De 20 meest bezochte websites ter wereld in 2026

Loading