Iraniërs proberen Teheran te ontvluchten om aanvallen

Samenleving
door anp
zaterdag, 28 februari 2026 om 10:39
anp280226083 1
TEHERAN (ANP/DPA) - Volgens het Duitse persbureau dpa proberen Iraniërs in groten getale om de hoofdstad Teheran te ontvluchten. Die stad werd geraakt door de Israëlische en Amerikaanse luchtaanvallen en ooggetuigen zeggen dat er nu lange rijen staan bij de benzinestations, zodat mensen met hun auto ergens anders naartoe kunnen rijden.
Het persbureau spreekt van "paniek". Eerder meldde Al Jazeera al dat er grote problemen waren met het internet in Teheran.
Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade van de luchtaanvallen is en hoeveel slachtoffers er zijn.
