Auto van gezochte schutter Minnesota gevonden

MINNEAPOLIS (ANP) - De autoriteiten in de Amerikaanse staat Minnesota zeggen dat ze een voertuig hebben gevonden dat toebehoorde aan de man die ervan wordt verdacht zaterdag de Democraat Melissa Hortman en haar man te hebben doodgeschoten in hun huis. De auto werd bijna 95 kilometer ten zuiden van de plaats van de schietpartij gevonden, melden Amerikaanse media waaronder CBS News.

Een andere auto, vermoedelijk ook van de 57-jarige Vance Boelter, werd zaterdag gevonden voor de woning van Hortman in Minneapolis. Daarin trof de politie een manifest aan, waarover nog niets bekend is gemaakt, en een lijst van politici en functionarissen, onder andere van abortusklinieken. De verdachte wordt beschreven als "gewapend en gevaarlijk". Hij is volgens de politie van plan de staat te verlaten.