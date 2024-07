Opmerkelijk: files worden korter

Voor het eerst sinds tijden is de filezwaarte in ons land gedaald. Het eerste halfjaar van 2024 stonden we twee procent minder lang stil op het vaderlandse wegennet in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Dat concludeert de ANWB op basis van zijn meest recente filecijfers gemeten op alle A- en N-wegen in ons land, zo meldt De Telegraaf.

"De lichte daling van de filezwaarte vinden wij opmerkelijk, gelet op de flinke groei van het wagenpark in het afgelopen jaar en de toename van het aantal gereden kilometers op ons wegennet", zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB Verkeersinformatie. Filezwaarte is het aantal kilometers file vermenigvuldigd met het aantal minuten dat deze file er staat.