Luchthaven bevestigt: gecrasht vliegtuig had bestemming Lelystad

LELYSTAD (ANP) - Luchthaven Lelystad Airport bevestigt dat het in Engeland neergestorte vliegtuigje de bestemming Lelystad had. Het vliegtuig stortte zondagmiddag neer tijdens of kort na het opstijgen vanaf luchthaven London Southend. Volgens een woordvoerder van de luchthaven ligt het onderzoek naar de toedracht van het ongeluk bij de Britse luchtvaartautoriteit CAA.

De woordvoerder kan niet vertellen hoeveel mensen er aan boord zaten en wat de identiteit van de inzittenden is.

Onduidelijk is ook nog hoeveel slachtoffers er zijn en wat de oorzaak van het ongeluk is. Het gecrashte toestel is een Beechcraft B200, van de Nederlandse luchtvaartmaatschappij Zeusch Aviation, die is gevestigd op Lelystad Airport.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft nog geen verzoek tot consulaire bijstand gekregen, zegt een woordvoerder.