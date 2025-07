LONDEN (ANP) - Een klein privévliegtuig is neergestort bij vliegveld London Southend en in een enorme vuurbal geëxplodeerd. Dat melden Britse media, waaronder The Guardian en nieuwssite UKNIP.

Volgens AviationSource was het vliegtuig op weg naar Lelystad. Brandweer- en ambulancepersoneel zijn ter plaatse. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers.