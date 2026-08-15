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Luchthaven Catania start vliegverkeer weer op na sluiting om Etna

Samenleving
door anp
zaterdag, 15 augustus 2026 om 15:12
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CATANIA (ANP) - De luchthaven bij Catania op het Italiaanse eiland Sicilië start het vliegverkeer weer op. Het vliegveld ging eerder deze week dicht vanwege een uitbarsting van de nabijgelegen Etna, waarbij as uit de vulkaan het luchtverkeer in gevaar kon brengen.
Het risiconiveau rondom de uitbarsting is zaterdag verlaagd, meldt het vliegveld op zijn site. Vanaf 14.00 uur zijn weer vluchten mogelijk. De luchthaven van Catania, de op vier na drukste van Italië, waarschuwde reizigers dat ze nog wel goed moeten opletten of hun vlucht vertrekt.
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