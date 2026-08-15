Oosterwegel en Dokter strijden om EK-medaille op zevenkamp

BIRMINGHAM (ANP) - Emma Oosterwegel en Sofie Dokter doen volop mee om de medailles na zes onderdelen op de zevenkamp bij de EK atletiek in Birmingham.

Oosterwegel, die een persoonlijk record van 6,50 noteerde bij het verspringen en het speerwerpen won met 51,49, staat tweede in de tussenstand. Dokter, die in maart in Toruń nog wereldkampioene werd op de vijfkamp (indoor), bezet de derde plaats. Ze heeft slechts 20 punten minder dan Oosterwegel.

De ontknoping volgt zaterdagavond op de 800 meter. De Ierse Kate O'Connor leidt en heeft een redelijke voorsprong in punten.

Persoonlijk record

Oosterwegel, winnares van olympisch brons op de Spelen van Tokio in 2021, toonde dit jaar al topvorm met haar tweede plaats op de prestigieuze zevenkamp van Götzis met een dik persoonlijk record van 6705 punten. De 28-jarige atlete uit Deventer kan doorgaans een goede afsluitende 800 meter lopen.

Oosterwegel en Dokter liepen vrijdag, op de eerste dag van de zevenkamp, sneller dan ooit op de 100 meter horden en de 200 meter. Dat was te danken aan een stevige rugwind, waardoor hun tijden niet gelden als persoonlijke records. De punten telden wel mee. Oosterwegel klokte zelfs onder de dertien seconden op de horden: 12,98. Dokter noteerde 13,01. Op de 200 meter ging Dokter bijna onder de 23 seconden: 23,05. Oosterwegel zette 23,55 neer.

'Zware middag'

"Het wordt een zware middag om door te komen. Ik ga proberen te slapen en niet te veel bezig te zijn met wat er mogelijk is. Al heb ik de ranking wel gezien", zei Oosterwegel na het speerwerpen.

"Het klopt dat ik een goed seizoen draai. Dat heeft te maken met fitheid. Ik ben fysiek heel goed. Ik heb dit jaar nog geen enkele training hoeven overslaan. Het is voor mij belangrijk om alle onderdelen goed en vaak te trainen en dan is fit blijven misschien wel het moeilijkste onderdeel."