Luchthaven Damascus weer open voor internationaal vliegverkeer

DAMASCUS (ANP/AFP) - De luchthaven van Damascus is heropend voor het commerciële internationale vliegverkeer. Dit was stilgelegd na de val van het regime van Bashar al-Assad op 8 december. Ander vliegverkeer was eerder al hervat.

De eerste commerciële internationale vlucht was een toestel van Syrian Airlines. Dat vliegtuig vertrok in de ochtend naar Sharjah, een stad ten noorden van Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten. De directeur van de luchthaven spreekt van een "nieuw begin".

Het vliegveld van Damascus werd drie weken geleden weer in gebruik genomen. Tot dinsdag werden alleen binnenlandse vluchten uitgevoerd en speciale internationale vluchten met hulpgoederen of diplomaten aan boord.