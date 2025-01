Nederlandse reisorganisaties hebben geen reizigers in Tibet

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse reisorganisaties hebben momenteel geen reizigers in Tibet, dat is getroffen door een aardbeving. Dat laten TUI, Djoser, Koning Aap, Dimsum Reizen en Meru Travel desgevraagd weten.

Djoser en Dimsum Reizen gaan in het voorjaar weer naar Tibet. Koning Aap heeft pas in juli weer een reis gepland. Mede-eigenaar Bas Naus van Meru Travel in Nijmegen zegt dat het nu laagseizoen is in Tibet, omdat het er erg koud is. Hij verwacht dan ook dat er niet veel toeristen in het getroffen gebied zullen zijn. "Al hoorde ik via via dat er wel wordt gereisd."

In Tibet zijn tientallen doden en gewonden gevallen door een zware aardbeving. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde dat er nog geen verzoeken voor consulaire bijstand zijn binnengekomen van Nederlanders in Tibet.