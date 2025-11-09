Luchtvaartautoriteit VS neemt maatregelen na crash MD-11

WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft na een dodelijke crash opdracht gegeven vrachtvliegtuigen van het type MD-11 en MD-11F voorlopig aan de grond te houden. De FAA stelt dat verdere vluchten verboden zijn "totdat het vliegtuig is geïnspecteerd en alle noodzakelijke correctieve maatregelen zijn uitgevoerd."

De FAA zegt dat het besluit de toestellen niet te gebruiken is "ingegeven door een ongeval waarbij de linkermotor en pylon tijdens het opstijgen van het vliegtuig losraakten". De vrees bestaat dat ook bij andere toestellen zo'n "onveilige situatie" kan ontstaan.

In het Amerikaanse Louisville crashte afgelopen week een MD-11 van pakketjesvervoerder UPS. Dat toestel stortte bij vertrek neer en dat veroorzaakte een ravage op de grond. Er vielen veertien doden. UPS en branchegenoot FedEx maakten later bekend dat ze de MD-11 voorlopig niet gebruiken. Vliegtuigbouwer Boeing bevestigde dat het heeft geadviseerd om de toestellen aan de grond te houden.