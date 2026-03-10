Luide explosie in Teheran, Israël kondigt golf luchtaanvallen aan

TEHERAN (ANP) - Even na middernacht werd een luide explosie in de Iraanse hoofdstad Teheran gehoord. Zeven journalisten van persbureau AFP maakten verspreid over de stad melding van dezelfde explosie, die kilometers verderop gevoeld werd. Op hetzelfde moment was een overvliegend vliegtuig te horen.

Ook werd melding gemaakt van meerdere explosies in het oosten van Teheran. Het was niet meteen duidelijk wat het doelwit was.

Kort na de explosies kondigde de Israëlische krijgsmacht aan dat het voor de tweede keer die dag een golf luchtaanvallen op Iran had uitgevoerd.