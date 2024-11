LUMC: ruim 400 donorkinderen hebben te veel halfbroers en -zussen

LEIDEN (ANP) - Uit nader onderzoek naar de falende administratie van een oude zaaddonorbank in Leiden, blijkt nu dat 440 via deze spermabank verwekte mensen meer dan 25 halfbroers of -zussen hebben. Begin dit jaar kwam al uit dat de administratie van de bank, die van 1977 tot 2004 operationeel was, een rommeltje was.

Een aantal donorvaders was niet meer te herleiden en van negen spermadonoren werd toen al duidelijk dat ze meer biologische kinderen hadden dan de toegestane 25. Met het zaad van een van de donoren bleken zelfs ongeveer negentig kinderen verwekt.

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) ging de vroegere gang van zaken onderzoeken omdat nakomelingen wilden weten van wie ze afstammen. Het begon begin dit jaar ook een zoektocht naar vrouwen die zich met hun kinderwens tot het centrum hadden gewend. "De uitkomsten van het onderzoek tot nu toe laten zien dat van de 1173 nakomelingen, 440 nakomelingen meer dan 25 halfbroers/-zussen hebben. Maar ook is duidelijk geworden dat we veel nog niet weten of kunnen achterhalen. Zo is van 102 nakomelingen niet te herleiden van welke donor het donorzaad is gebruikt", aldus het LUMC nu.

De resultaten zijn inmiddels gedeeld met betrokkenen. "Bij betrokkenen heerst een gevoel van bedrogen te zijn", aldus het LUMC. Het zegt zich de grote impact van de bevindingen te realiseren, schrijft het op de site. "We nemen onze verantwoordelijkheid door, voor zover mogelijk, openheid van zaken te geven en daarmee zoveel mogelijk duidelijkheid te kunnen geven aan alle betrokkenen", zegt LUMC-bestuurder Martin Schalij.